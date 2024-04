Betrunkener Notarzt kommt mit 600 € Strafe davon

„War das nicht der größere Fehler, überhaupt so viel zu trinken?“, fragt Richterin Sabrina Pušnik vorsichtig nach. „Das auch“, gibt er zu. Er habe am Vorabend eines erst spät angeforderten Krankentransports „viel gesoffen. Das war voriges Jahr leider so. Ich hatte Probleme mit meiner Freundin; sie hat mich betrogen“. Er habe in seiner Einsamkeit und mit einem Kumpel von der steirischen Organisation hohe Mengen an Wodka und anderen Spirituosen getrunken.