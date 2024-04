So bescheren Sie Ihrem Nager ein goldiges Leben

Beim Anblick der kleinen putzigen Nagetiere wird so mancher schwach. Besonders die niedlichen Backentaschen sind typisch für Hamster. In diese können sie alles hineinstopfen, was sie gerade nicht verzehren wollen. Dementsprechend dehnbar sind sie auch. Leider wird ein Hamster – sei es Gold-, Teddy- oder Zwerghamster – nur zwei bis drei Jahre alt. Umso wichtiger ist es, in dieser kurzen Zeit die Tiere artgerecht zu halten.