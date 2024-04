Wenn der Job das eigene Leben zu fest im Griff hat

Mutmacher brauchen wir im Leben immer. Claudia Christiane Muri bietet akademische Lebenshilfe an. Doch begonnen hat sie ihre Karriere als Juristin. „Ich habe 25 Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet, immer in Führungspositionen, sechs Jahre davon bei der Caritas, zuletzt im Lagerhaus. Ich habe als Personalleiterin viele Erfahrungen gesammelt.“