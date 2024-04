Beim Werben um Stöger kam die Admira ins Schwitzen

Als die Admira am Montag von Bochums Interesse an Sportdirektor Peter Stöger erfuhr, wurde es kurz hektisch in der Südstadt. „Unangenehm, weil die Medien schon vor uns Bescheid wussten – da kommt man ins Schwitzen“, erinnert sich Geschäftsführer Niklas Belihart. Kolportierte Verhandlungen mit dem deutschen Bundesligaklub gab es aber nicht. „Zum Glück war mir nach einem Gespräch mit dem Peter schnell klar, dass er bei uns bleiben würde.“ Auch weil er in der Südstadt noch viel vorhat, Visionen umsetzen will – genauso wie Belihart.