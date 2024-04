Zeugin beim Prozess: „Opfer war blutüberströmt“

Eine Alltagssituation hat den vorbestraften Angeklagten zur Weißglut, und letztlich ins Gefängnis gebracht. Am 12. Februar, zur Mittagszeit, stand der Bosnier (37) – mit einer Promille intus – in seinem weißen Wagen an der Kreuzung Ignaz-Harrer-Straße zur Rudolf-Biebl-Straße in der Salzburger Innenstadt. Er wollte losfahren und rollte zum Zebrastreifen vor. Ein Passant, der da die Straße querte, klopfte ihm daraufhin auf die Motorhaube.