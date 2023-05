Räuberin (14): „Sonst werde ich dich abstechen!“

In Salzburg wird kommende Woche eine 14-jährige Schülerin nach einem brutalen Messer-Raub an einem Gleichaltrigen vor dem Jugendrichter stehen. Es ist aber nicht das erste Strafdelikt, mit dem die Jugendliche in Verbindung gebracht wird. Schon mehrere Anzeigen gegen das Mädchen verliefen im Sand. Denn: Die Unmündigkeit des Mädchens machte eine weitere Verfolgung bislang unmöglich.