Striedinger landete seinen dritten Streich

Im Training hatte der Oberwölzer Philipp Lintschinger mit der Bestzeit überrascht – im Rennen reichte es für den 30-Jährigen aber „nur“ zu Rang sieben. Den Titel, seinen dritten nach jenem im Super-G 2021 am Glungezer und dem in der Abfahrt 2018 in Saalbach, schnappte sich Routinier Otmar Striedinger. Der Salomon-Pilot verwies im Ziel den steirischen Lokalmatador Daniel Danklmaier um fünf Hundertstelsekunden auf Rang zwei. Rang drei holte der 19-jährige Tiroler Matteo Haas, der Stefan Eichberger und Europacup-Gesamtsieger Manuel Traninger auf die Ränge vier und fünf verdrängte.