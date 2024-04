Nach bitterer Gala ist ein Sieg fast Pflicht

Für Teamchefin Irene Fuhrmann und ihre Girls, deren Tag nach der bitteren 2:3-Gala in Linz gegen Deutschland „hart war“, geht’s heute (18 Uhr) in der EM-Quali in Polen weiter. Auf dem Papier ist Österreich als FIFA-17. gegen den -29. Favorit. „Ein Punktegewinn ist ein Muss. Aber das ist ein Team, das sich stark entwickelt hat, in die A-Liga der Nations League aufgestiegen ist und sehr schnell und vertikal spielt.“