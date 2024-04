Herzschlagfinale beim heißen Derby am Traunsee

Sehr emotional ging’s beim Traunsee-Fußball-Derby vor 500 Fans zwischen Neukirchen und FC Altmünster zu: In der Nachspielzeit gelang Senior Florian Schiffbänker (300 Spiele für FCA) noch der Ausgleich, nachdem der kleine Bruder zuvor das Match diktiert hatte. „Da sind auch einige heftigere Worte gefallen, die Neukirchner haben sich betrogen gefühlt“, lachte FCA-Sportchef Leopold Moser. Dessen Gegenüber Willi Laimer beklagte, „wir haben nach dem Anschluss-Elfer zum 1:2 die Nerven verloren, das Remis ist bitter.“ Was ihm mehr Freude macht: Der Neubau des Klubhauses und die Umstellung des Nachwuchsbetriebes: „Wir gehen sogar in Kindergärten und Volksschulen, um sportbegeisterte Kinder für unseren Verein zu begeistern.“