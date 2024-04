Mini-Muhs, Zwergziegen und weiße Barockesel

Direkt neben den Dexter-Rindern sind zwei weiße Eseldamen zuhause. Lilly und Florentina sind 2011 in der Ferienanlage geboren worden. Weiße Esel gehören zu den alten Haustierrassen, von der eine Herde im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel lebt. Von dort stammte auch der Papa von Lilly und Florentina. Weltweit gibt es nur mehr rund 200 Tiere. Das Besondere an den weißen Eseln sind übrigens die hellblauen Augen.