Betrug in Bank: Bleiben Kunden auf Schaden sitzen?

Man staunt, was sich in einem Geldinstitut in Villach abgespielt haben soll: Kunden berichten, dass der mutmaßliche Betrugs-Banker in der Filiale die Fake-Belege ausgedruckt habe, um zu verschleiern, dass Konten längst geleert waren. Und noch nach den ersten Ermittlungen sei er mit 100.000 Euro im Plastiksackerl spazieren gegangen!