Die dunklen Fratzen von Micky und Minnie

Doch die Townmanagerin, gespielt von Vivian Micksch, kann selbst ein Mord kaum in ihrem Glauben ans Glück erschüttern. Bei einem jungen Paar, sogenannten Celebrats, famos dargestellt von Hubert Chojniak und Alexandra Diana Nedel, kommen mehr Zweifel auf. Die Rebellion wächst erst bei drei Jugendlichen, die nicht freiwillig in der vermeintlichen Idylle leben. Kevin Bianco (sehr wandlungsfähig!), Jonas Hämmerle und Dana Koganova müssen in mehrere Rollen schlüpfen.