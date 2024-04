„EU-Kontrolleure“ könnten unsere Autos inspizieren

Der Vorschlag der EU-Kommission einer Verordnung des Europäischen Parlaments und Rats über Anforderungen an die kreislauforientierte Konstruktion von Fahrzeugen und über die Entsorgung von Altfahrzeugen wurde schon im Vorjahr verfasst. Am 13. Juli 2023 wurde er eingebracht. Aktuell wird er im Europäischen Parlament geprüft. Eine Abstimmung vor der EU-Wahl am 9. Juni ist zeitlich nicht mehr möglich, die Hoffnung der FPÖ, die Verordnung durch ein möglicherweise starkes Ergebnis bei der EU-Wahl noch ganz zu verhindern, dafür aber aktueller denn je.