Olympiasieger verzichtet auf die Titelverteidigung

ÖSV-Dame war schneller

Der RTL bei den Polizeimeisterschaften, bei dem es für Feurstein trotz Laufbestzeit im Finale am Golm nur zu Rang sechs gereicht hatte und bei dem mit Rici Haaser sogar eine Dame schneller war als er, ist abgehakt. „Da hatte ich im ersten Lauf doch einen kapitalen Fehler“, schmunzelt Patrick. Den neuen Schwung will der Mellauer nun mit zu den österreichischen Meisterschaften auf die Reiteralm nehmen. „Nachdem ich bereits Zweiter und Dritter war, wäre der Titel im Riesentorlauf sicher ein Ziel für mich“, gesteht Feurstein, der vor dem Rennen am Donnerstag auch im Super-G am Mittwoch an den Start gehen wird.