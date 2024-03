Dollinger: „Die Regionalliga interessiert keinen“

Nach drei Siegen in Folge zog der ASK in der Regionalliga Mitte am Freitag bei Wallern erstmals wieder den Kürzeren – verlor am Ende mit 1:2. Ungeachtet dessen stöhnt ASK-Sportchef Matthias Dollinger über die aktuelle Lage. „Es ist finanziell einfach brutal schwierig, wenn du mit 120.000 Euro das wohl kleinste Budget der Regionalliga hast“, seufzt der einstige Rapid-Profi und verdeutlicht die finanzielle Problematik: „Wir haben immer nur wenig zahlende Zuseher bei Heimspielen – verständlich! Denn der Kärntner Fußballfan sieht sich lieber ein Derby gegen KAC, Donau oder SAK an als ein Match gegen Wallern oder Wels!“