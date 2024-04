Räuber überwältigt: Das erzählt der Held

Nur zufällig war Gerhard Gabriel (57) an jenem Abend im Spielcasino in Klagenfurt, in dem ein bewaffneter Armenier versuchte, den Laden zu überfallen. Er stellte sich dem Räuber nicht nur entgegen, sondern entwaffnete ihn sogar und hielt ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf. Die „Krone“ hat mit dem Helden über die gefährliche Situation gesprochen.