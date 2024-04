Amstetten mit Zukunftsprojekt im Abstiegstaumel

Ein Baucontainer, eine Scheibtruhe, Holz- und Eisenmaterialien auf der Nordtribüne – so sieht’s derzeit im Amstettner Ertl-Glas-Stadion aus. Der Zweitligist baut den Auswärtssektor um, also eigentlich neu. „Da die Vorgabe ab 1. Juli 2025 keine Dixi-Klos für diesen Sektor vorsieht, haben wir gleich begonnen – braucht ja auch Zeit“, so Bernhard und Gerhard Reikersdorfer, zwei der vier SKU-Vorstände, beim gestrigen „Krone“-Besuch. Der neue Gästefan-Bereich, gleich neben dem alten, wird dank der vielen tatkräftigen Helfer, angeführt von Ehren-Obmann Rudi Brunner, im Juni fertig sein. Und wie genau aussehen? „Der Sektor ist für 300 Fans, das sind 10 Prozent der Gesamtkapazität im Stadion“, erklären die Reikersdorfer-Brüder. „Es wird in diesem abgeschlossenen Bereich mehr Komfort und keine Berührungspunkte mit eigenen Fans geben, da diese unten durchgehen und sich im Stadion frei bewegen können. Es erleichtert die Abwicklung, erspart Personalaufwand bei Securitys und Ordnern.“