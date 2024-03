Coole Idee! KAC plant Public Viewing fürs Finale

Salzburg erzwingt Spiel sieben

Wer allerdings der Gegner sein wird, ist noch offen. Denn in der zweiten Semifinal-Serie führte Bozen gegen Salzburg mit 3:2, hätte am Samstag daheim alles entscheiden können. Allerdings gewann der amtierende Meister eine richtig hart umkämpfte Partie ganz klar mit 4:1 und erzwang so ein siebentes Duell am Dienstag in Salzburg.