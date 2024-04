Weitere Fragen zu Immo-Deal in Weyregg am Attersee

Und weiter: „Obwohl es um seine Materie geht, tritt Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer in unserer Wahrnehmung nicht in Erscheinung. Daher wollen wir den Hingtergründen nachgehen. Wir wollen in einer mündlichen Anfrage wissen, seit wann er in diese angeblichen Nutzungspläne für das verkaufte Areal in Weyregg eingebunden ist.“ Wie die „Krone“ vorab erfuhr, sei der ÖVP-Politiker nicht in den Verkauf eingebunden gewesen.