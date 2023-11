Alte Schule soll nun Einrichtung für Pflege werden

Am Attersee, der „Badewanne der Oberösterreicher“ sind große Bauprojekte eine heikle Sache. Ursprünglich war in einem verlassenem Schulgebäude in Weyregg ein Hotel geplant. Nun soll daraus eine Bildungs- und Wohneinrichtung im Pflegebereich werden, gab das Land Oberösterreich am Sonntag bekannt.