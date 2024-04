Mann will Halbmarathon mit Ananas am Kopf laufen!

Dass Läuferinnen und Läufer in bunten Kostümen oder auffälligen Accessoires bei Marathons zu sehen sind, ist keine Seltenheit – Moshe Lederfien bekommt aber besonders viel Aufmerksamkeit: Der 70-Jährige läuft mit einer Ananas auf dem Kopf! Am Sonntag will der Israeli neben mehr als 38.700 erwarteten anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Berliner Halbmarathon die 21,1 Kilometer lange Distanz bestreiten – inklusive Südfrucht.