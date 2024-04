Rapid: Vor großer Prüfung ist das Finale tabu

Zwar ist Rapids Trainer „die Stimmung in Salzburg egal – ich bewerte, was ich sehe“. Dennoch ist fraglich, wie Salzburg den Cup-Schock verdaut: „Das hängt davon ab, was wir ihnen anbieten. Geben wir ihnen die Möglichkeit, sich aufzurichten, oder zeigen wir ihnen, dass sie Probleme haben?“, so Klauß.