„Die 16 Jahre waren eine wirklich geile Zeit“, nickt Kalla, wenn man die Erfolge aufzählt, die in seine Amtszeit als Manager des Klubs fallen. 2016/17 feierte der Verein mit dem Meistertitel seinen größten Erfolg. Dazu kommen drei Vizemeistertitel sowie sieben Teilnahmen an der Champions-Hockey-League. „Wenn ich das jetzt selbst höre und lese, dann muss ich schon sagen, da ist extrem viel passiert.“ Viele Spieler aus dem Caps-Nachwuchs schafften in diesen Jahren auch den Sprung in den Profi-Bereich oder in eines der Nationalteams.