Österreich verliert ersten WM-Tests gegen Lettland

Die ÖEHV-Auswahl ging in Riga durch Leon Wallner (16.) und Julian Metzler (43.) zweimal in Führung, Feliks Gavars (26.) und Dans Locmelis (46.) schafften aber jeweils den Ausgleich für den Bronzemedaillengewinner der WM 2023. In der Entscheidung trafen zwei Letten, für Österreich war nur Emilio Romig erfolgreich.