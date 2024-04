Treffpunkt für Freunde des Reitsports

Die Leidenschaft für Pferde hat Clemens schon sehr jung gepackt. Mit den Isländern seiner Verwandten machte er als Kind seine ersten Reitversuche im Dornbirner Ebnit. Mit den Jahren wuchsen das Interesse und der Ehrgeiz, sodass er im Teenageralter sein erstes eigenes Pferd bekam. Nachdem er einige Erfolge eingefahren hatte – er wurde unter anderem Dressur-Landesmeister in der allgemeinen Klasse -, sah er auch seine berufliche Zukunft auf dem Rücken der edlen Tiere. Also ließ er sich bei der Familie Max-Theurer sowie bei Christian Schumach und Stephanie Dearing in Kärnten schulen. Zuletzt absolvierte er eine Ausbildung zum Pferdewirten an der Spanischen Hofreitschule Wien, wo er auch als Werbegesicht fungierte. „Das war für mich eine große Chance und ein gutes Sprungbrett“, schwärmt er.