„Ohne Geld fehlt vielen der Anreiz“

Handschuh rauf – und los geht’s! Am Wochenende startet die Baseball-Bundesliga in die neue Saison. Und zwar gleich mit zwei echten Krachern: Samstag (15) empfängt Meister Neustadt „Vize“ Metrostars, am Sonntag (14) steigt das Rückspiel in Wien. Ducks-Pitcher Julian Faulhaber: „Ziel ist wieder der Titel, wir haben uns stark entwickelt.“ Wie der Baseball-Verband, der heuer 40. Jubiläum feiert. „Es hat sich viel getan, vor allem in der Nachwuchsarbeit“, so ABSF-Präsident Rainer Husty. „Wir sind in der Infrastruktur fast überall stark aufgestellt.“