Cartoons, Kabaretts und jede Menge Flower-Power

Mit diesen zehn Events wird es am Wochenende in Oberösterreich sicher nicht langweilig: Trends und Tipps für Garten und Balkon bietet die Messe „Blühendes Österreich“ in Wels, Wein und andere Köstlichkeiten findet man in Attnang-Puchheim am Spitzberg, und wer eher in Konzert-Stimmung ist, wird mit Son of the Velvet Rat im KiK Ried/I. oder bei Endonomos in der Ennser d’Zuckerfabrik nicht enttäuscht.