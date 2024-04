Burgenlands Klubs haben keine Sorgen wegen Lizenz

Linzer blickt Entscheidung gelassen entgegen

Und wie sieht es bei den burgenländischen Vereinen aus? „Ich gehe davon aus, dass wir die Lizenz ohne Auflagen bekommen“, blickt Gunners-Geschäftsführer Thomas Linzer der Entscheidung des Liga gelassen entgegen. Auch wenn es in Zeiten der allgemeinen Teuerungen naturgemäß immer härter wird, den laufenden Spielbetrieb zu finanzieren. „Da denke ich aber nicht an Spielergagen, sondern einfach an alle anfallenden Kosten, die auch bei uns ansteigen – die kannst du nicht eins zu eins auf die Einnahmenseite umlegen. Ein Supermarkt verkauft eben die Milch einfach teurer, in Oberwart kannst du aber nicht ständig die Ticketpreise erhöhen, die nach Corona ohnehin angezogen werden mussten. Wir sind mit unseren beiden Haupt- und vielen, treuen kleineren Sponsoren sehr gut aufgestellt.“