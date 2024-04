Wasserrettung ade – Freiwillige wurden abserviert

„Wir wollen eigenständig bleiben“

Gespräche zwischen dem Samariterbund und der Wasserrettung hatte es gegeben. Wasserrettungs-Landesleiter Gerald Berger meinte am Dienstag auf „Krone“-Anfrage noch: „Wir haben dabei deponiert, dass wir die Teams nicht vermischen, weiterhin eigenständig am Pichlinger See aktiv sein wollen.“ Am Abend dann folgte die endgültige Nachricht: Die Linz AG wünscht keine zwei Einsatzorganisationen parallel am Standort. Berger: „Wir werden die Ortsstelle am Pichlinger See einstellen.“