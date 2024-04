Kärntner Tourismus trotzte dem schneearmen Winter

„Wir verzeichneten in den vergangenen Monaten ein leichtes Plus. Wie sich der März entwickelt hat, muss noch erhoben werden“, bilanziert Sigismund Moerisch, Obmann der Sparte Hotellerie in der Kärntner Wirtschaftskammer. Der Funktionär macht jedoch auch darauf aufmerksam, dass für Betriebe und Bergbahnen, die in tieferen Lagen angesiedelt sind, dieser schneearme Winter durchaus eine Herausforderung gewesen sei. „Die Gäste zieht es meist in die großen Skigebiete und die Hotels, die an den Pisten liegen.“