Milliarden-Absturz bei Trumps Truth-Social-Aktien

Trump ist größter Aktienhalter

Nach der Veröffentlichung der Zahlen am Montag sackte der Aktienkurs zeitweise um mehr als ein Fünftel ab. Damit verlor der größte Aktienhalter Donald Trump auf dem Papier mehr als eine Milliarde US-Dollar: Der Wert seiner Anteile sank von knapp 4,9 auf 3,8 Milliarden. Die Aktie notiert an der Börse unter dem Kürzel DJT – in Anlehnung an Trumps Initialen. Der Präsidentschaftskandidat hält einen Anteil von fast 60 Prozent an dem Unternehmen.