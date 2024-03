Trump in Geldnöten: Schafft Börsengang Abhilfe?

Frist läuft bald ab

Mit dem Geldregen, der ihm jetzt winkt, könnte Trump die Summe von gut 454 Mio. Dollar (ca. 417 Mio. Euro) aufbringen, die er bis kommenden Montag als Sicherheitsleistung im Rahmen seines Betrugsprozesses in New York hinterlegen muss. Denn nur, wenn er das Geld vorlegen oder eine Sicherheit vorweisen kann, ist es dem US-Präsidentschaftskandidaten möglich, in Berufung zu gehen. Ansonsten kann der Staat New York sein Eigentum – in erster Linie wertvolle Immobilien – beschlagnahmen.