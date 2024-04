Trump darf Richter nicht mehr beschimpfen

Ex-US-Präsident darf sich nun auch gegenüber Familienmitgliedern eines New Yorker Richters im bevorstehenden Schweigegeldprozess keine verbalen Entgleisungen mehr leisten. Dies entschied ein Gericht am Montag (Ortszeit), nachdem der Trump die Tochter des Richters in einem Social-Media-Post als „tollwütige Trump-Hasserin“ verunglimpft hatte. In einem weiteren Verfahren hinterlegte er eine Kaution von 175 Millionen Dollar (163 Mio. Euro), um Pfändungen von Vermögenswerten zu verhindern.