Maria Theresia und das Festmahl-Dilemma von Rust

Stadtkassa im See versenkt

Zu gut versteckt hatten 1704 die Stadtväter die damals mit Gold- und Silbertalern prall gefüllte Haushaltskassa, um sie vor den Heerscharen ungarischer Rebellen, die gegen die Habsburger aufmarschiert sind, zu schützen. Die eiserne Truhe wurde im Neusiedler See versenkt. Als die Gefahr gebannt war, sollte sie geborgen werden. Trotz Markierung gelang es nicht, die geheime Stelle wiederzufinden. „O weh, die Kassa ruhte weit draußen im See, wo sie angeblich heute noch ihrer Erlösung entgegenharrt“, ist in den Berichten vermerkt.