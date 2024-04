Sturm sorgt für Verkehrschaos und Stromausfälle

Sturmböen sorgen bereits seit dem Wochenende für Unruhen in Österreich. Am Montag in der Früh spitze sich die Situation in vielen Teilen des Landes weiter zu: In Kärnten, der Steiermark und Salzburg sorgen umgestürzte Bäume für Verkehrsbehinderungen. Der Katastrophenschutz des Landes Kärnten hat sogar in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt dazu aufgerufen, wegen des starken Sturms in den Häusern zu bleiben.