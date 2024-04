Heftige Sturmböen fordern Kärntner Einsatzkräfte

Stürmisch ist es am Ostermontag in Kärnten. Vor allem im Rosental mussten in der Früh die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ferlach bereits Sturmschäden beseitigen. Bäume sind umgestürzt und auf Fahrbahnen gestürzt. Auch Schäden auf Dächern mussten Bewohner wahrnehmen. Die Feuerwehren warnen: „Beim Verlassen des Hauses wird um erhöhte Vorsicht gebeten! Herabfallende oder herumfliegende Gegenstände können schnell zu Verletzungen führen.“