Grüll muss nach Eklat Überzeugungsarbeit leisten

Lob vom Trainer

„Es freut mich extrem für ihn, dass er jetzt nach der Zeit, wo er nicht am Platz war, uns so direkt helfen konnte und sich selber auch belohnt hat“, betonte Klauß. Der Chefcoach hofft darauf, dass Grüll seine Form konservieren kann. Am Mittwochabend steht schon das Cup-Halbfinale beim DSV Leoben an, am Sonntag müssen die Hütteldorfer zu Liga-Spitzenreiter Red Bull Salzburg. Sollte Grüll im so wichtigen April mit seinem Monsterprogramm noch das eine oder andere Mal als Matchwinner glänzen, wären das auch hinsichtlich der anderen Baustellen, die er aufgerissen hat, die besten Argumente in eigener Sache.