„In meiner Familie bin ich einfach aufgehoben“

Es ist noch nicht so lange her. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Ihre früheste Kindheit denken?

Da fällt mir ganz spontan der „Affenberg“ ein. Das war ein Zoogehege in Salem, mitten im Wald. Die Kinder bekamen Popcorn und durften damit kleine Äffchen füttern, die da überall herumturnten. Das ist eine sehr starke Kindheitserinnerung.