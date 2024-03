Evangelische Pfarrer fordern freien Karfreitag

Gespräche mit Politik gesucht

Jetzt fordern auch die evangelischen Pfarrer des Burgenlands in einem offenen Brief, den Karfreitag als Feiertag für alle Österreicher zu etablieren. Die Abschaffung als Feiertag sei „bis heute in schmerzlicher Erinnerung“, heißt es in dem Schreiben. Gerade im heurigen Super-Wahljahr wolle man daher das Gespräch mit politischen Entscheidungsträgern suchen und sich dafür einsetzen, den Karfreitag als Feiertag für alle zu etablieren bzw. einen zusätzlichen Urlaubstag für alle zu erreichen, der auf religiöse Festtage gelegt werden kann.