Petition gestartet: Hotterstreit geht weiter

„Verspricht das Blaue vom Himmel“

Weghofer stellt dies hingegen in Abrede. Da sich der Kanal auf einem Privatgrund befinde, sei die Gemeinde nicht zuständig. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn der Römersee bei Bad Sauerbrunn wäre. „Hutter verspricht das Blaue vom Himmel“, so Weghofer. Sollte es jedoch tatsächlich so weit kommen, würde dies bedeuten, dass die Bewohner des Ortsteiles bzw. von Bad Sauerbrunn die Sanierungskosten des Kanals des Freizeitparks tragen müssten. Die Gebühren, welche Wiesen erhalte, führe man an den Wasserverband ab.