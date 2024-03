FC Augsburg gegen 1. FC Köln – ab 15.30 Uhr LIVE

Außer Leverkusen (sieben Siege in Folge) hat nur der FC Augsburg die letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen, die bayerischen Schwaben stellten damit ihren Vereinsrekord ein: Zuvor gab es nur ein weiteres Mal eine so lange Siegesserie, dies war in der Saison 2014/15 unter Trainer Markus Weinzierl der Fall. Dieser Rekord kann nun gebrochen werden.