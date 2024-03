Wegen Gift im Wasser schlägt Bezirksbehörde Alarm

Stadt übernimmt Kommunikation

In Wels gehen inzwischen die Wogen hoch. Die scharf kritisierte

Krisenkommunikation sorgt für dicke Luft zwischen Magistrat und ÖBB. Aus dem Rathaus heißt es, dass die Stadt die Kommunikation in die eigenen Hände nimmt. Es soll tagesaktuelle Infos geben, ein Brief an alle Haushalte im Einzugsgebiet wird vorbereitet.