Chefin: „Lassen uns die AUA nicht kaputtmachen“

Am Flughafen Wien Schwechat herrschte am Donnerstag vor den AUA-Schaltern gähnende Leere, da bereits in der Nacht der 36-stündige Streik des Bordpersonals begann, von dem rund 400 Flüge und 50.000 Passagiere, teils auch in den Bundesländern, betroffen sind. „Wir werden uns unsere AUA nach der harten Aufbauarbeit der letzten Jahre durch unrealistischen Forderungen nicht einfach kaputtmachen lassen“, erklärt AUA-Chefin Annette Mann in Richtung Gewerkschaft, die ein Gehaltsplus von bis zu 40 Prozent fordert, damit das österreichische Personal so viel wie die deutschen Kollegen verdient.