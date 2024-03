Warum Darijo Grujcic viel Spaß an seinem Job hat

Der Moment war fast historisch, als Dario Grujcic im Tivoli das 1:0 gelang. Ein Tor der Befreiung, nicht nur für den Verteidiger, sondern für die ganze Mannschaft. Und schließlich auch der erste Sieg nach 17 Spielen. Mittlerweile ist die Austria in der Liga wieder angekommen, So wie auch Grujcic, der in der Abwehr der Austria ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, spricht es der waschechte Lustenauer in aller Bescheidenheit aus.