Vergebene auf Dating-Apps: Was treibt sie an?

In der heutigen digitalen Welt sind Dating-Apps längst nicht mehr nur ein Spielplatz für Singles auf der Suche nach Liebe oder einem unverbindlichen Flirt. Überraschenderweise tummeln sich hier auch Personen, die in festen Beziehungen stecken. Doch was suchen Vergebene auf Datingplattformen? Handelt es sich um einen harmlosen Zeitvertreib, ein Bedürfnis nach Bestätigung oder den Wunsch nach neuen sozialen Kontakten? In unserer Serie „Hand aufs Herz“ gehen wir dieser Frage auf den Grund und laden Sie ein, Ihre Perspektiven und Erfahrungen zu teilen.