Deutsche rätseln über Geisterspiel-Stimmung

Dank der Testspiel-Siege gegen Frankreich und die Niederlande ist in Deutschland endlich EM-Vorfreude zu spüren. Auch die TV-Quote beim 2:1-Sieg gegen Oranje am Dienstag in Frankfurt war mit fast 12 Millionen Zuschauern mehr als überzeugend. Lediglich über die teils gespenstische Stimmung im Stadion wird am Tag danach gerätselt.