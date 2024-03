Schallenberg sieht ein „Lebenszeichen“ der UNO

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht in der Resolution des UNO-Sicherheitsrates, in der erstmals eine sofortige Waffenruhe in Gaza gefordert wurde, ein „Lebenszeichen“ der UNO. Das Wichtigste sei, viel mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen und die Geiseln zu befreien, so sein Credo.