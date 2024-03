Extremsport: Wo sind Ihre Grenzen?

Sport ist gesund – doch manche Sportarten bergen ein höheres Risiko für Verletzung als andere. So gab es am Montag gleich zwei schwere Paragleit-Unfälle an einem Tag. Ob Eisklettern, Höhlentauchen, oder doch Downhill-Biking: Welche Sportart würden Sie angesichts des Verletzungs- und Unfallrisikos nie ausprobieren wollen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!