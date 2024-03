„Mit so einem Vorsprung habe ich nicht gerechnet“

Das war eine ganz klare Sache! Bernhard Auinger eroberte in der Stichwahl überlegen den Sessel des Stadtchefs in Salzburg. Der erste SPÖ-Bürgermeister nach Heinz Schaden will einen „neuen Stil“ einführen. Kommunist Kay-Michael Dankl war trotz deutlicher Niederlage glücklich. „Überhaupt so weit zu kommen, ist schon eine Sensation.“