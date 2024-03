Weltcup-Ticket nach zwei schweren Verletzungen

Auf der Unglückspiste in Frankreich gewann er im Vorjahr sein erstes Europacuprennen, siegte vor wenigen Wochen in Verbier (Sz) auch erstmals in der Abfahrt. In Zermatt, Bormio, Kitzbühel und Kvitfjell war er heuer in den Trainings der Weltcup-Abfahrten dabei. „Das hilft sicher für nächsten Winter“, so Traninger, der in den Speed-Disziplinen Fuß fassen will.